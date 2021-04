Dimanche, un jeune homme afro-américain, Daunte Wright, 20 ans a été tué par balle par une policière lors d’un contrôle routier. La fusillade a déclenché de violentes manifestations dans une région métropolitaine déjà agitée en raison du procès du premier des quatre policiers inculpés dans la mort de George Floyd. Lors d’un point presse lundi, le chef de la police du Brooklyn Center, Tim Gannon a décrit la mort du jeune homme comme accidentelle. L’agent qui a abattu Wright avait apparemment l’intention de tirer un Taser, pas une arme de poing, a déclaré le chef de la police de la ville.

Tim Gannon a indiqué que l’officier avait commis une erreur et qu’il avait diffusé les images de la caméra corporelle moins de 24 heures après l’incident. Les images montrent trois agents autour d’une voiture arrêtée, qui, selon les autorités, a été arrêtée parce qu’elle avait des étiquettes d’enregistrement périmées. Lorsqu’un autre policier tente de menotter Wright, un deuxième lui dit qu’il est arrêté sur mandat. Le jeune homme s’était alors mis à se débattre avec un agent en tentant de se dégager de sa pression. C’est là qu’une policière, qui a une arme à la main, tire une balle sur le garçon, qui réussit à s’échapper. Son véhicule a encore roulé sur quelques mètres avant de cogner un autre.

Biden appelle au Calme

« Alors que je regarde la vidéo et que j’écoute le commandement de l’officier, je crois que l’officier avait l’intention de déployer son Taser mais a plutôt tiré sur M. Wright d’une seule balle », a déclaré Gannon. « Cela me semble d’après ce que j’ai vu et la réaction de détresse de l’agent immédiatement après qu’il s’agissait d’une décharge accidentelle qui a entraîné la mort tragique de M. Wright » a-t-il ajouté.

Le président Joe Biden a appelé au calme lundi, après une nuit où des officiers en tenue anti-émeute se sont affrontés avec des manifestants. Le président a déclaré qu’il avait regardé les images de la caméra corporelle. « Nous savons que la colère, la douleur et le traumatisme au sein de la communauté noire sont réels », a déclaré Biden depuis la Maison-Blanche. Mais, a-t-il ajouté, cela « ne justifie pas la violence et le pillage ».