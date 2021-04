Trevor Reed, un ancien Marine américain est détenu dans les geôles russes depuis près de deux ans. L’année dernière, il a été condamné à neuf ans de prison pour mise en danger de « la vie et de la santé » de policiers russes lors d’une altercation après une nuit de beuverie. Des accusations que Reed et sa famille balayaient évidemment d’un revers de main. L’ambassadeur américain à Moscou John Sullivan, a qualifié le procès contre Reed de « théâtre de l’absurde ». Les parents du militaire, Joey et Paula, ont déjà pu échanger avec le secrétaire d’Etat Antony Blinken.

La promesse de Blinken

Selon la relation de Paula, il leur a dit qu’il « allait travailler dur, pour ramener Trevor à la maison ». Chaque fois que l’occasion se présenterait le Secrétaire d’état a promis de discuter avec les autorités russes afin que l’ex militaire puisse être libéré, aurait promis M Blinken au cours de ces échanges qui se sont déroulés au début du mois de février. Les parents de Trevor pensent par ailleurs que leur fils est détenu pour sa carrière militaire au cours de laquelle il a été affecté à la caserne des Marines à Washington DC, et à Camp David sous l’administration Obama.

« Nous pensons que c’est l’une des principales raisons pour lesquelles il a été détenu par les russes » a déclaré Joey Reed , ajoutant que son fils avait été interrogé par le Service fédéral de sécurité russe au sujet de son service militaire. Signalons que John Sullivan, l’ambassadeur américain à Moscou a plusieurs fois rendu visite à Reed en prison. La dernière remonte au 22 mars.

Préoccupé par la santé de leur fils à long terme

“Il va aussi bien que possible dans ces circonstances, et cela en dit long sur sa résilience et son caractère en tant qu’être humain” avait déclaré le diplomate. La famille du militaire aussi l’a eu au téléphone dans la matinée d’hier jeudi 1ier avril. Paula et Joey sont cependant préoccupés par la santé et le bien être à long terme de leur fils.