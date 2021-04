Le 25 Mars dernier, en match de qualification pour la Coupe D’Afrique des Nations 2022, le Gabon prenait le dessus sur la République Démocratique du Congo (3-0). Un Match épique qui avaient vu le onze congolais plié sous le rouleau compresseur gabonais, conduit par le ‘’gunner’’ Pierre-Emerick Aubameyang et le ‘’stéphanois’’ Denis Bouanga. Le joueur d’Arsenal avait fait de tous bois en marquant à lui seul deux des buts du Gabon, et était retourné à Londres, auréolé d’une victoire à l’international et du parasite du paludisme. Une affection qui a empêché l’attaquant d’être présent pour une rencontre importante en Ligue Europa, ce jeudi.

« Je me sens déjà beaucoup mieux »

Jeudi soir pour la rencontre entre Arsenal et le Slavia Prague pour la Ligue Europa, l’attaquant gabonais était encore alité. Mais avait-il tenu à poster sur ses comptes de réseaux sociaux, « Je me sens déjà beaucoup mieux ». Une déclaration qui ne pouvait que rassurer les fans du joueur, déjà inquiets de son absence le week-end dernier lors du match contre Sheffield en Premier League. Un match remporté par les “Gunners”.

Ce jeudi également, Arsenal avait réussi à tirer son épingle du jeu (4-0). Et bientôt l’équipe devrait voir revenir dans ses effectifs le virevoltant avant-centre. Car Aubameyang, l’a lui-même signifié, il était reconnaissant aux « médecins» d’avoir rapidement pu identifier son problème et permis une meilleure prise en charge. Même si vraisemblablement, l’international gabonais devrait encore manquer le prochain match ce dimanche contre Fulham ; il devrait pouvoir assez rapidement retrouver la pelouse du ‘’The Grove’’, le stade de l’équipe.

Le précédent contrat de l’international gabonais devait expirer à l’été 2021. Mais en septembre dernier, Pierre-Emerick Aubameyang a mis fin aux spéculations sur son avenir au club en signant un nouveau contrat de trois ans. Et ce malgré un réel intérêt de la part de clubs de renom tels que le FC Barcelone et l’Inter de Milan.