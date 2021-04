En Égypte, les autorités viennent de confirmer qu’une cité perdue du Nouvel Empire venait d’être découverte. Celle-ci remonterait à l’époque du règne d’Amenhotep III, il y a plus de 3.000 ans. Une annonce qui a suscité l’émotion alors que les recherches auront pris énormément de temps. Pour autant, la découverte est bel et bien confirmée.

En effet, c’est sur la rive ouest de l’ancienne ville de Thèbes que cette vieille cité perdue a été découverte. Une information dévoilée par le ministère des Antiquités égyptiennes dans un communiqué. Baptisée « L’Ascension d’Aton » cette ville enfouie a été remise à jour grâce à Zahi Hawass, très célèbre égyptologue.

Une vieille citée égyptienne découverte

Sa découverte remonte en fait à septembre 2020. À l’époque, ce dernier recherche le temple funéraire de Toutankhamon. Il estimait alors pouvoir le situer là où ses successeurs Aÿ et Horemheb ont été enterrés. En fouillant, les équipes d’Hawass découvrent des murs de briques rouges.

Une ville remontant à 3.000 ans environ

Il s’agit des vestiges de la vieille cité d’Amenhotep III. Celle-ci se trouve entre le temple de Ramsès II et le temple d’Amenhotep III, au cœur de Kôm el-Hettan. Une zone déjà fouillée il y a près d’un siècle, en 1930, par Clément Robichon et Alexandre Varille, alors membres de l’Institut d’archéologie orientale du Caire. Sur place, des outils, des bagues et autres bijoux et poteries ont été exhumés.