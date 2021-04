L’Assemblée nationale du Bénin aura bientôt son nouveau siège. Ce jeudi 1er avril 2021, le président du parlement béninois Louis Vlavonou et le ministre José Didier Tonato en charge du cadre de vie ont lancé les travaux de construction du nouveau siège de l’institution. Les travaux de construction vont durer environ 30 mois. Avant les premiers coups de pioche, il y a eu la signature des documents de remise du site.

C’est le ministre du cadre de vie, José Didier Tonato qui a renseigné sur la fiche technique du projet. A l’en croire, le site destiné a abrité ce projet a une superficie d’environ 9 hectares. Il va accueillir un bâtiment principal ayant la forme d’un arbre, symbole de l’arbre à palabre lieu ancestral de rassemblement, à l’ombre duquel, les gens se réunissent pour discuter des décisions importantes à prendre pour l’avenir de la communauté. Selon lui, «suivant cette tradition, c’est la recherche du consensus qui prime avec l’idée que l’unité ou l’équilibre de la société doit être préservé à tout prix ».

Le bâtiment principal de type R+4 qui sera érigé comprend un rez-de-chaussée de 12500m² qui abrite l’hémicycle de 150 sièges extensibles à 300 sièges, six (06) salles de conférence de 80 places chacune, deux salons d’honneur, une grande salle polyvalente de 448 places et un restaurant du personnel. Il y aura aussi un 1er étage de 4000 m² abritant le cabinet du président de l’Assemblée nationale et les bureaux des présidents des commissions et des groupes parlementaires soit un total de 83. Wang Xiangming, le directeur général de l’entreprise chinoise en charge de l’exécution du projet a pris le pari d’apporter des moyens de construction suffisants, d’organiser une équipe puissante de gestion du projet, de sélectionner la main d’œuvre bien qualifiée, d’obéir aux instructions du Maître d’ouvrage et de respecter ses exigences afin que tout se passe bien sur le chantier.