Le Bénin vient de mobiliser 360 millions d’euros pour la modernisation et le renforcement du réseau national de transmission et de distribution d’électricité. Ce jeudi 1er avril 2021, le ministre de l’Economie et des finances, Romuald Wadagni a procédé à la signature de la convention de crédit avec la Banque internationale NATIXIS et bénéficiant de la garantie de l’agence de crédit à l’exportation française BPIFRANCE assurance export.

C’est à travers un communiqué de presse que la nouvelle a été portée aux Béninois. Selon le communiqué, cette opération constitue le financement à l’exportation le plus important jamais mobilisé par le Bénin. Avec la signature de cette convention, «le pays démontre ainsi une nouvelle fois sa capacité à mobiliser des sources de financement attractives sur les marchés des capitaux, assorties de conditions financières très favorables et inédites– avec une maturité finale proche de 15 ans pour le crédit acheteur et un taux d’intérêt en dessous de 2,5 % – malgré la pandémie de Covid-19 ».

Les fonds mobilisés vont permettre de financer le projet d’accès durable et sécurisé du Bénin à l’énergie électrique (PADSBEE) qui représente l’un des projets phares du Programme d’actions du gouvernement. Ce projet, en plus de répondre aux besoins croissants des citoyens en énergie fiable, couvre huit départements. Il va permettre d’alimenter plusieurs zones d’activités renforçant ainsi la montée de l’attractivité du Bénin auprès des investisseurs industriels et économiques. Son exécution va contribuer à la disponibilité de l’énergie électrique partout dans le pays, d’ici 2026.