Agri Resources Group va s’implanter au Bénin. Le Groupe international basé au Luxembourg et spécialisé dans les cultures durables et la transformation agricole a signé ce mercredi 21 avril un protocole d’accord avec l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx). Cette entente permettra au groupe européen de faire de la production et de la transformation du riz local, des fruits et légumes en République du Bénin. C’est l’hôtel Golden Tulip Le Diplomate de Cotonou qui a servi de cadre à la signature de ce protocole d’accord.

Il y a un terrain favorable pour la réussite de nos activités

Agri Resources Group entend à travers cette entente participer à la création de quelque 1000 mille emplois en investissant dans des unités de transformation et en mettant en place des filières d’approvisionnement durable. Il y a en tout 8 milliards 500 millions de FCFA que le groupe va investir au Bénin via ses activités. Le directeur de la société M Frédéric Dalmasie a déclaré lors de la signature du protocole que le Bénin est un terrain favorable pour la réussite des activités de son groupe.

« Nous pensons que le Bénin a une place stratégique pour nos différentes activités par rapport à nos clients déjà positionnés, et aussi à nos zones d’approvisionnement. Nous pensons qu’il y a un terrain favorable pour la réussite de nos activités » a-t-il déclaré. Laurent Gangbes, le directeur général de l’Apiex a son tour souligné l’impact économique positif du projet.

Outre le nombre d’emplois qu’il créera dans le secteur agricole, il contribuera aussi à réduire l’empreinte carbone de l’activité de production de riz en le transformant au plus près des terres agricoles, contribuera au développement et à la transformation d’autres produits agricoles au Bénin, à la création de la valeur locale et à la stratégie du Bénin pour la réduction des importations.

Transformer et exporter les fruits et légumes

Le projet va aussi aider à l’autosuffisance alimentaire du pays et créer une chaîne de valeurs intégrée et de (développement d’autres produits agricoles), souligne par ailleurs M Gangbes. En effet, Agri Resources Group va diversifier et valoriser d’autres filières agricoles ; transformer et exporter des fruits et légumes à l’instar du Cajou, du Karité, de la mange, de l’orange , du Soja etc. R-Logistic , une société opérant déjà sur le sol béninois mettra son réseau à sa disposition pour le transport et l’entreposage de l’ensemble de ces produits vers les marchés internationaux.