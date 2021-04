L’élection présidentielle béninoise se fait de plus en plus proche et les opposants au régime du président Patrice Talon usent de tous les moyens pour se faire entendre. C’est le cas de l’ancien ministre de la justice, Valentin Djènontin, qui a pris part à une manifestation en France. Elle a eu lieu le samedi 03 avril 2021 et a pour objectif de dénoncer les dérives du pouvoir de l’actuel président béninois.

Elle vise à exprimer l’opposition de la diaspora béninoise

La manifestation exige également le retour des exilés politiques, le respect du mandat constitutionnel et la libération des prisonniers politiques. Elle avait aussi pour but d’exprimer l’opposition de la diaspora face aux actes du chef de l’Etat béninois. En effet, le mandat de ce dernier doit normalement prendre fin demain lundi 05 avril 2021. Cela a donc amené l’ancien député Valentin Djènontin, à exhorter le président béninois à examiner la situation subie par l’équipe nationale des écureuils du Bénin en Sierra Leone.

Pour lui, « ce qui s’est passé en Sierra Leone avec les Écureuils est un message de Dieu à Patrice Talon », soulignant qu’il s’agit là d’une façon de montrer comment une exclusion est vécue. « C’est lui qui a exclu des législatives, des municipales et des présidentielles. Voilà la Sierra Leone aussi a choisi 6 joueurs qu’elle exclut » a ajouté Valentin Djènontin.