Dans un communiqué conjoint, les représentations nationales du Gerddes Afrique dénoncent le “harcèlement” dont est victime sa représentation au Bénin depuis 2016. Les représentations nationales du Groupe d’étude et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique (Gerddes Afrique) énumèrent les entraves aux activités de leur représentation au Bénin et demande au gouvernement béninois de rétablir son Accord de siège.

Les représentations nationales du Groupe d’étude et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique (Gerddes Afrique) indiquent dans leur communiqué que depuis 2016, les activités de leur siège sis à Cotonou sont affectées par «un ostracisme de la part des autorités gouvernementales sur les questions liées aux réformes institutionnelles dont GERDDES Afrique a toujours assuré le leadership(constitution et autres lois électorales) ». Elles sont entravées par des «empêchements d’entreprendre les activités entrant dans le cadre des facilités prévues par l’Accord de siège (refus d’enquête indépendante suite aux tu3ries de Cotonou ,Tchaourou et Savè ) ». Ces représentations nationales dénoncent aussi la remise en cause des prérogatives acquises notamment la non reconnaissance de la section locale du Gerddes et le retrait de l’Accord de siège avec l’Etat béninois dont le Gerddes bénéficiait depuis 1992. Aussi, elles notent des pressions de toutes sortes sur les activités professionnelles des membres de l’organisation y compris l’organisation elle-même dont les comptes bancaires ont été clôturés sans motif.

Il y aurait également des “actes d’intimidation” à l’encontre du président de l’organisation en la personne de Maître Sadikou Alao. Elles demandent à l’Etat béninois le rétablissement de l’Accord de siège dûment acquis depuis 1992, pour permettre à leur organisation de continuer à jouir des prérogatives s’y attachant. Elles exigent «la réhabilitation du Gerddes Bénin afin de garantir une harmonie d’actions avec les représentations de ses pairs », «une implication effective de notre organisation dans les grandes occasions de discussions, et consultations ouvertes à la société civile, afin que la nation Béninoise puisse bénéficier entièrement de son savoir faire ». Gerddes Afrique souhaite l’instauration et le maintien d’un climat de sécurité et d’assurance dans le sillage du président du Gerddes, M. Sadikou Alao dont la sécurité doit être assurée.