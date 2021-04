L’ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Soglo a réagi aux propos de Patrice Talon tenus lors de ces meetings dans le département du Zou et plus précisément à Abomey. L’ancien chef d’Etat s’indigne contre des propos qu’il qualifie “d’ignobles et régionalistes“. Car, selon lui il s’agit d’un prêche pour la division ethnique qui est en déphasage avec les efforts de constructions de la locomotive sous régionale. C’est à travers un communiqué en date de ce vendredi 9 avril 2021.

Comme à son habitude, l’ancien maire de la ville de Cotonou, Nicéphore Soglo n’est pas tendre avec le président de la République Patrice Talon. Dans un communiqué, l’ancien chef d’Etat relève que le président Patrice Talon a tenu des propos qui tendent à opposer une ethnie du Bénin à d’autres alors que «tout le pays est en proie à une vive tension suite à la perte de légitimité du pouvoir dit de la ‘’rupture’’ ». Pour lui, «depuis le 05 avril 2021, date de fin de mandat du régime Talon, la République du Bénin est devenue l’otage d’une oligarchie à la solde des ennemis de notre nation ». Selon Nicéphore Soglo, Patrice Talon s’attelle à provoquer «l’écroulement de tout l’édifice démocratique hérité de l’historique conférence nationale de février 1990 ; partout, en tirant sur la fibre régionaliste avec la complicité de ses institutions ».

Il fait remarquer que le mécontentement du peuple résistant n’a rien à voir avec un conflit entre ethnies, régions ou religions. L’ancien président précise que l’ex-ministre Ganiou Soglo «n’est pas moins un valeureux aboméen, pourtant il n’a pas hésité à mettre à nu la mascarade du processus électoral en posant le préalable de la restauration de la constitution originelle de 1990 lors du dépôt de sa candidature à la Cena ». Alors, il appelle tous les compatriotes à rester dignes et solidaires face aux forces du mal car, il n’est pas question de laisser le Bénin «se transformer en un État vassal des nouveaux colons esclavagistes … ».