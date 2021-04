Dans le cadre de l’élection présidentielle au Bénin, la mission d’information et de contact dépêchée par la Francophonie était au Cabinet du professeur Frédéric Joël AÏVO, l’une des figures de l’opposition au régime de Patrice TALON. C’était dans l’après-midi de ce vendredi 9 avril 2021.

Conduite par Madame Cessouma Minata Samate, l’ancienne ministre de l’intégration africaine du Burkina, la délégation de 8 membres a été reçue vendredi après-midi par Joël AÏVO qui était entouré pour l’occasion de Mme Barkatou SABI BOUN sa directrice de cabinet, et de son Conseiller Spécial, l’ancien ministre des affaires étrangères, Jean-Marie EHOUZOU.

Cette réunion de contact et d’information avait pour but de permettre à l’institution de cerner les contours de la crise qui ébranle la paix au Bénin depuis quelques jours. Le candidat empêché de compétir pour le scrutin du 11 avril a expliqué aux émissaires de l’OIF les causes de la crise électorale qui secoue le Bénin, et leur a exposé ses solutions pour une sortie de crise.