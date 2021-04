La police républicaine met à nu le faux enlèvement d’un jeune garçon. Elle a mis la main sur les «acteurs », un jeune homme et la dame auteure de l’audio d’un supposé enlèvement et deux autres complices. Selon Frisson radio, il s’agit d’un jeune homme dit cribler de dette de plus de huit millions de francs CFA. Pour s’en sortir, il n’a eu comme idée de simuler son enlèvement afin de soutirer de l’argent à ses parents.

Le jeune homme dit avoir perdu beaucoup d’argents après avoir été braqué en 2019. Il aura une dette de plus de huit millions de francs CFA. Ne parvenant pas à rembourser ses créanciers, il a disparu un matin faisant croire à ses parents qu’il a été enlevé. Les supposés ravisseurs demandent une rançon de six millions de francs CFA. Les parents ont pu rassembler l’argent. Or le garçon s’était réfugié chez sa copine. Après le paiement de la rançon, il rentre à la maison et raconte son supposé enlèvement.

Frisson radio informe qu’une de ses cousines abasourdie par ce qui est arrivé, enregistre un audio de 23 minutes, raconte l’histoire avec les détails. Elle balance l’enregistrement sur les réseaux sociaux. L’audio est partagé abondamment. La police qui avait enclenché une enquête, finie par découvrir qu’il s’agit d’un enlèvement monté de toute pièce. Elle met aux arrêts le jeune homme et sa cousine ainsi que deux complices, un homme et une femme. Ils sont gardés à la brigade criminelle pour la suite des interrogatoires. Après les interrogatoires, ils seront envoyés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).