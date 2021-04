Le premier tour de l’élection présidentielle a eu lieu ce dimanche 11 avril 2021 au Bénin avec les trois duos candidats. Selon la plateforme des organisations de la société civile, il y a une faible participation par rapport aux précédents scrutins. Au soir de ce dimanche, le Front pour la restauration de la démocratie (FRD) a salué «le vaillant peuple béninois ». Il espère que le président de la République Patrice Talon aura compris la leçon.

Le Front pour la restauration de la démocratie (FRD) indique dans son communiqué que le peuple béninois «s’est exprimé silencieusement par un boycott massif de la parodie d’élection présidentielle ». Et la société civile et la presse internationale n’ont eu qu’à constater. Même la communication du pouvoir n’a pu exhiber la moindre image attestant de l’affluence dans les centres de vote. Pour le Front, «aucune manipulation des chiffres ne pourra démentir cette évidence ». C’est pourquoi, il exprime son admiration au peuple béninois «pour sa maturité politique et pour la leçon qu’il a ainsi administrée au Président Patrice Talon et à ses soutiens ».

Le FRD espère que «le président Patrice Talon, en toute humilité, saura décoder le message du peuple, qui exprime par cette abstention record son opposition à toute prorogation de son mandat, à sa gouvernance et à l’exclusion politique érigée en mode de gouvernement ». Il réitère son appel à la cessation des arrestations massives et des tueries de paisibles populations. De même, il continue d’appeler à la tenue d’assises nationales pour créer les conditions favorables à la restauration de la démocratie et à la tenue d’élections inclusives et crédibles dans un climat de paix, d’unité et de concorde nationales.