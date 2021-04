Le parti politique de l’opposition « Les Démocrates » désapprouve les violences observées depuis le 06 avril dernier, date de la fin du mandat du Président Patrice Talon. Le parti du 11 décembre fait savoir dans son communiqué publié ce samedi que le Bénin traverse en ce moment, une période particulièrement triste de son histoire.

Le parti indique qu’il a entrepris plusieurs démarches auprès du gouvernement pour éviter au pays des déchirements constatés depuis quelques jours. « De manière constante, nous avons appelé au dialogue politique, aux assises nationales afin de trouver les meilleures formules pour un meilleur vivre ensemble et pour une élection inclusive conformément aux décisions de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples », précise le communiqué.

Par ailleurs, le parti salut la détermination du peuple béninois qui a su attendre la fin du mandat du Président Talon avant de manifester pacifiquement. « Les Démocrates » dénoncent les assauts militaires sur les populations civiles avec des engins de guerre. Ce sont disent-ils, « des arrestations massives, des tueries indénombrables, de nombreux blessés graves, des déplacements forcés de paisibles populations ».

Pour un retour à la normale, « Les Démocrates » propose l’arrêt des violences et des tueries, la libération de tous les citoyens privés de leurs droits d’aller et de venir, séquestrés, arrêtés ou déjà en détention arbitraire, la réitération de la nécessité de la tenue des assises nationales, la restauration de la mission des forces armées et de police à savoir la protection des citoyens et la défense du territoire.