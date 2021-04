Des prostituées de Parakou ont vécu des moments pénibles le 06 avril dernier. En effet, des jeunes ayant entre 14 et 18 ans ont fait irruption dans leur quartier général dans le premier arrondissement de la métropole du nord pour commettre des exactions. Ces assaillants constituaient la marée humaine qui est descendue dans les rues de Parakou pour exiger le départ du pouvoir de Patrice Talon puisque son mandat, selon eux, est arrivé à son terme. Ces jeunes manifestants qui semblaient être sous l’effet de stupéfiants , ont abusé des filles de joie et volé leur argent.

Une prostituée a raconté à Daabaaru Tv, la chaîne qui rapporte l’information, que les agresseurs, lui ont subtilisé 50 mille. Ils ont aussi pris entre 100 à 300 mille aux autres filles, explique-t-elle. En somme, ces jeunes femmes ont été violées et dépouillées par les manifestants. Elles ont aussi essuyé des coups. Plusieurs d’entre elles étaient blessées. Le maître de céans n’a également pas échappé à la délinquance de la foule. Selon son témoignage, ils ont cassé les deux portes qui les séparaient de sa chambre et une fois dans la chambre, ils ont pris sa moto, ses papiers et une importante somme d’argent.

Elles ne comprennent pas pourquoi les manifestants ont fait irruption dans leur quartier général

L’homme appelle les autorités politico-administratives à la rescousse. Il leur demande de prendre connaissance de la situation et de voir dans quelle mesure elles peuvent lui venir en aide pour réparer les dommages et dédommager les filles de joie. Celles-ci demandent également de l’aide et disent ne pas comprendre ces agressions contre elles puisque leur métier n’a rien à voir avec la politique.