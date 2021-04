Ce vendredi 23 avril Me Sadikou Alao a profité d’une émission à laquelle il a participé de façon virtuelle sur la chaîne de télévision Sikka Tv pour faire certaines clarifications sur les rumeurs qui circulent sur sa personne et autour de lui. Il a justifié les raisons qui l’ont poussé à quitter le territoire national depuis quelques semaines et a également abordé le sujet relatif à l’interpellation d’un de ses proches.

Il décide de quitter le pays avant les élections

Pour l’avocat et président du Groupe d’Etudes et de Recherches sur la Démocratie et le Développement Economique et Social (Gerdess-Afrique), son départ du pays s’inscrivait dans le but de prendre ses distances de l’événement électoral. « J’ai décidé qu’au moins un mois avant cet événement électoral je devrais m’éloigner du pays pour ne pas être confondu avec quoi que ce soit. », a-t-il déclaré. Selon les déclarations de ce dernier, il a simplement décidé de quitter le pays dès qu’il avait constaté que la « société civile n’allait pas être entendue ».

“Je rentrerai officiellement…”

Répondant aux différentes rumeurs sur sa prétendue fuite, il a fait remarquer qu’il s’agit juste d’un complot pour lui coller un statut d’exilé « volontaire ». « Il y a un complot qui consiste à faire de moi un exilé volontaire. Mais ça ne marchera pas. Je suis sorti du Bénin le plus officiellement que possible. Même si on mettait des canons à la frontière, je rentrerai. Je rentrerai tout aussi officiellement lorsque l’opinion publique aura compris que les gens racontent beaucoup de choses », a poursuivi l’avocat béninois.

Me Sadikou Aloa n’a pas manqué de se prononcer sur l’interpellation d’un de ses proches. Selon l’avocat béninois, il s’agirait en réalité de son neveux qui aurait pour mission de s’occuper de ses propriétés qui sont situées à Porto-Novo et environ. Ce dernier n’aurait par contre jamais travaillé avec lui au sein de son Organisation. Pour l’octogénaire, la relation qu’il y a entre son neveu et lui ne sont pas clandestines.

“Je pense que les gens ont une imagination fertile”

Il n’aurait jamais confié plus de 100 mille francs contrairement aux millions qu’il lui aurait confiés. « Je pense que les gens ont eu une imagination trop fertile », a-t-il fait savoir. Cette sortie médiatique a également été une occasion pour lui d’éclairer l’opinion publique sur sa supposée arrestation manquée. Pour lui, il n’a jamais reçu de « façon formelle une convocation de qui que ce soit ». Cette idée aurait trouvé sa source de la publication d’un individu sur les réseaux sociaux. « Moi je menais ma petite vie tranquille quand tout ça est arrivé sur les réseaux sociaux. », a-t-il déclaré