Après avoir accompli son devoir civique ce dimanche 11 avril 2021 dans le cadre de l’élection présidentielle au Bénin, le chef de l’Etat Patrice Talon a estimé inopportun les assises nationales réclamées par l’opposition afin de réfléchir sur les nouvelles orientations à donner au vivre ensemble des fils et filles du pays. Sur Frisson radio ce lundi 12 avril 2021, Eugène Azatassou estime que Patrice Talon n’a pas compris l’esprit de la revendication de l’opposition.

«… je ne vois pas pourquoi il faut faire des assises. Il n’est pas à souhaiter même qu’on fasse des assises pour que tout le monde parle de la même voix », a déclaré le chef de l’Etat Patrice Talon ce dimanche 11 avril 2021 après avoir exprimé son droit de vote. Cette manière de voir les choses n’est pas bien appréciée par Eugène Azatassou, l‘un des vices présidents du parti Les Démocrates. «On a senti qu’il pensait que les assises nationales, c’est pour aller vers l’unanimisme », a confié Azatassou. Pour lui, cela «prouve que le président Talon n’a pas compris l’esprit de la Conférence nationale ou n’a pas accepté l’esprit de la Conférence Nationale et en suite de notre revendication ».

Il rappelle que la Conférence nationale a eu lieu en février 1990 et «c’était des assises nationales et on a défini un cadre de notre vivre ensemble ». Et «cela n’a pas créé le terrain propice à l’unanimisme ». Car, à chaque pouvoir qui a été mis en place après février 1990, il y avait une opposition. Pour Eugène Azatassou, c’est Patrice Talon qui est à la base des récemment troubles enregistrés, des revendications qui ont été formulées de façon un peu brutale. Il affirme que ne va pas baisser les bras. Elle va continuer de réclamer les assises nationales, de sensibiliser le peuple sur la nécessité d’une assise nationale pour réfléchir aux grands problèmes de la nation.