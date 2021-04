Une première voix s’élève pour se prononcer sur l’avenir de Patrice Talon à la tête du Bénin. Daagbo Parfaite, celle qui s’est autoproclamée dieue veut que l’actuel président de la République fasse plus de 10 ans au pouvoir au Bénin. Dans un audio, elle donne de la voix, une première depuis le début de la campagne électorale pour l’élection présidentielle du 11 avril 2021. Celle qui adoube la gouvernance de Patrice Talon veut le voir poursuivre sa mission pour beaucoup d’années encore.

Pour Daagbo Parfaite la préoccupation n’est plus de voir Patrice Talon brigué un second mandat. Car, cela est déjà un acquis. «Toi, tu parles de 10 ans seulement. Nous ne parlons pas de 10 ans », affirme-t-elle. Et donc, la préoccupation actuelle est toute autre. «Notre objectif maintenant est de trouver toutes les solutions pour qu’il fasse au-delà de 10 ans au pouvoir », précise-t-elle.

«Ce dont nous parlons n’est plus une affaire de 10 ans. Je l’ai déjà dit, si le Bénin avait eu un président comme Talon depuis 1960, le Bénin dépasserait aujourd’hui la France », argumente Daagbo Parfaite. Selon elle, «ce que Talon endure, c’est un homme… C’est un homme qui a du caractère et qui aime son pays ».