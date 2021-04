Depuis le début de la campagne pour la présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin, Patrice Talon, candidat à sa propre succession et ses alliés sont préoccupés par le taux de participation. Cette préoccupation vient de l’expérience des législatives de 2019. Après avoir écarté l’opposition de ces législatives, le président de la République a pu constater comme tout le monde que le taux de participation a été très faible, un faible score jamais connu au Bénin. Alors, pour la présidentielle, Patrice Talon ne cesse de motiver ses troupes pour éviter un scénario similaire.

A Lokossa le mercredi 31 mars et à Ouidah le 1er avril 2021, le candidat Patrice Talon a été clair et a insisté sur un point : la nécessité d’avoir un taux de participation élevé lors de la présidentielle de ce mois d’avril. Alors, le chef de l’Etat motive sans cesse les électeurs pour qu’ils sortent en masse pour le scrutin présidentiel. «Le vrai KO, ce n’est pas que quelques-uns sortent et sur les quelques-uns là, 80% votent Talon-Talata. Non, c’est pas bien. Il faut que tous les Béninois, tous ceux qui sont en âge de voter qui sont sur la Liste électorale sortent », a précisé le candidat.

Autoriser tout type de pièces d’identité pour y parvenir

Pour être sûr de rassembler un maximum de volontaire, il avait annoncé sa volonté de motiver bien au-delà de ceux qui ont les traditionnels sésames autorisés pour le vote. «Carte Lépi périmée ou pas périmée, avec ça on peut voter, je vous le dis ». «Les cartes Lépi que vous avez sont valables pour aller voter. Ceux qui n’ont pas carte Lépi, qui ont une carte d’identité, vous allez voter avec ça. Ceux qui ont le certificat d’identification, passeport, tous ces documents, on peut aller voter avec. Permis de conduire, on peut aller voter avec. (…) tous ceux qui sont en âge de voter qui ont un papier qui s’appelle permis, carte d’identité, carte Lépi périmée, même périmée, je répète hein. Tout ça c’est bon pour aller voter. Les cartes d’identité scolaires (…) si la carte d’identité scolaire permet aux enfants d’aller composer pour la Bac, pour le Bepc, et que avec la carte d’identité scolaire, on certifie que c’est l’enfant qui est présent, qui veut composer, qui est l’enfant concerné, mais qui peut le plus peut le moins. Donc nos enfants avec la carte d’identité scolaire, si l’Etat reconnait leur identité par cela, c’est valable pour aller voter », insiste-t-il.

Et il indique : «le gouvernement va confirmer que la carte d’identité scolaire est une pièce d’identification formelle. Et ce sera valable pour aller voter. Je ne suis pas en train de décider ici parce que c’est la logique. Et il me semble que quand on commence par citer les documents, quand le ministre de l’intérieur a cité les documents, il semble qu’il a oublié la carte d’identité scolaire. Il va l’inscrire. Que tout le monde aille voter ». C’est donc après ces déclarations que le ministre de l’Intérieur, Sacca Lafia a pris, ce 1er avril 2021, un arrêté pour entériner les propos du chef de l’Etat à la quête d’une réélection mais avec une forte participation, du moins, il l’espère. Il est donc évident que le taux de participation est une préoccupation qui fait courir la rupture. Et elle cherche tous les moyens pour que ce taux soit le plus élevé possible lors du scrutin du 11 avril prochain.