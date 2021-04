Le 12 août 2019, Ange Didier Houon, mieux connu sous le nom de “Dj Arafat” mourrait dans un accident de moto en Côte d’Ivoire. Le chanteur qui était devenu à l’époque le nouveau roi du “Coupé Décalé” après le décès quelques années plus tôt de “Douk Saga”, avait fait danser toute l’Afrique francophone. Son décès tragique a laissé orphelins ses fans qu’il appelait les chinois, une analogie à la population chinoise très nombreuse.

Plus d’un an après le départ de l’artiste, on se souvient encore de lui sur le continent. Ce jeune béninois qui soutenait sa thèse de doctorat en médecine a décidé de lui dédicacer son travail. Un fait pour le moins cocasse mais qui revêt une importance pour Docteur Deo-Gratias Lokossou. La musique de l’ivoirien dit-il, l’a poussé à aller de l’avant.

“Merci pour ta musique très inspirante”

« A feu Ange Didier Houon « DJ Arafat », l’homme toujours très fort, merci pour ta musique très inspirante qui m’a toujours poussé à aller de l’avant. A jamais repose en paix » a-t-il écrit dans la partie Dédicace du rapport de thèse. Des informations relayées par pulsieurs comptes Facebook et Twitter depuis hier. Pour ceux qui disent que le “Yorobo” n’était pas un exemple pour la jeunesse, en voilà un qu’il a visiblement inspiré et boosté dans sa vie. Le résultat est semble t-il, admirable puisqu’il a désormais le grade de docteur en médecine.