Le directeur de la communication de la présidence de la République du Bénin était l’Invité Afrique de RFI ce jeudi matin. Wilfried Léandre Houngbédji a notamment parlé des arrestations qui ont cours dans le pays et de l’intervention de Robert Dossou sur les antennes de la même chaîne française. Concernant l’arrestation de Joël Aivo, il explique que personne ne se retrouve à répondre aux préoccupations du procureur de la Criet ou de la justice tout court s’il n’y a pas de soupçons évidents contre lui.

« Ce n’est pas parce que l’on serait un politique ou un intellectuel que l’on devrait consacrer l’impunité et protéger les crimes » a-t-il fait savoir, tout en précisant que l’universitaire n’a pas été arrêté pour son opposition au régime de Patrice Talon. « Le Professeur Aivo pendant près d’un an, il a sillonné le pays. Il a eu tout le loisir de dire tout le mal qu’il pensait du régime sans jamais avoir été inquiété. Il est en prison pas parce que il aurait critiqué la gouvernance de Patrice Talon » a affirmé M Houngbédji.

“Il fera sa plaidoirie devant la Criet”

Le Directeur de communication à la présidence de la République est aussi revenu sur les propos de Me Robert Dossou sur la même chaîne de radio il y a quelques jours. « J’ai entendu votre invité M Dossou dire que dans ce pays, il se passait des choses que en 50, 60 ans il n’avait jamais vu . Je veux lui dire que précisément ce qui a changé c’est le sens des responsabilités qui prévaut au Bénin. Il n’y a plus de place pour l’impunité » fait-il savoir .

En ce qui concerne les déclarations de l’avocat sur le non-respect des règles de procédures dans les affaires Madougou et Aivo, le directeur de la communication à la présidence invite Me Dossou à préparer sa plaidoirie devant la Criet. « Il fera sa plaidoirie devant la Cour de répressions des infractions économiques et du terrorisme » lui a-t-il répondu.