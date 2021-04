Depuis sa création en 1989, CNBC, la chaîne d’information américaine est devenue l’un des leaders mondiaux reconnus de l’actualité économique. La chaîne fournit une couverture des marchés financiers et des informations commerciales en temps réel à « 410 millions de foyers dans le monde, dont plus de 90 millions de foyers aux États-Unis et au Canada ». Avec son programme dénommé «Make it», CNBC se veut un creuset d’informations et de conseils sur comment de devenir plus ‘’intelligent’’ dans la façon dont « vous gagnez, économisez et dépensez votre argent ».

Dans un récent épisode de ‘’ Make it ’’, la chaîne américaine revenait sur des conseils du milliardaire et icône emblématique de la technologie mondiale, Bill Gates.

Un bilan de fin d’année façon Bill Gates

Bill Gates a aujourd’hui 65 ans, avec une fortune estimée à 128 milliards selon Forbes, et la satisfaction d’avoir contribué à l’une des plus grandes avancées technologiques des cinquante dernières années. Mais pour Bill, révélait-il dans un de ses blogs, rien n’était plus important que le bilan de fin d’année. Un bilan que M. Gates avait une manière bien à lui de faire.

Bill Gates, pour son « évaluation de fin d’année », une évaluation de sa situation personnelle et professionnelle se posait essentiellement trois questions : 1- « Ai-je consacré suffisamment de temps à ma famille? » ; 2- « Ai-je suffisamment appris de nouvelles choses? » ; 3- « Ai-je développé de nouvelles amitiés et approfondi d’anciennes? ». Des questions, dont les réponses résumeraient l’orientation annuelle du développement personnel du milliardaire.

Trois voies vers le succès selon Bill Gates

Si la première question supposait une grande implication dans l’accomplissement professionnel, elle mettait surtout en avant que la famille, en l’occurrence la vie de famille, se devait d’être au centre de toutes les préoccupations. Bill lui parce que « L’argent peut vous acheter beaucoup de choses, mais il ne peut pas vous acheter une minute de plus dans la journée », mettait un point d’honneur à trouver dans son agenda aussi chargé soit-il du temps pour sa famille.

Une famille avec qui il partageait des moments de communion ; mais également une famille avec qui il visitait de nouveaux endroits, découvrait de nouvelles choses ou à qui il faisait part de ses découvertes. Car Bill était un boulimique de connaissances, d’où sa seconde question. Il avait confié lire « une cinquantaine de livres chaque année », et particulièrement affectionner rencontrer de nombreux scientifiques et discuter avec eux de divers sujets.

Des connaissances qui lui ouvraient l’esprit et le rendait d’autant plus réceptifs à de nouvelle rencontres, à de nouvelles amitiés. Selon Robert Waldinger, psychiatre et professeur à la Harvard Medical School, « Nos relations et notre bonheur dans nos relations ont une influence considérable sur notre santé ». Bill Gates allait plus loin en expliquant, citant son ami Warren Buffett, que le meilleur moyen pour savoir que l’on est sur la voie du succès, c’est quand « les personnes proches de vous sont heureuses et vous aiment ».