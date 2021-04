Alors que la campagne pour la présidentielle 2021 bat son plein au Bénin, le Collectif des syndicats du secteur de la santé a fait une sortie médiatique ce vendredi 2 avril 2021, pour attirer l’attention de tous les Béninois sur les déviances qui s’observent dans le secteur de la santé et pour inviter les agents à faire leur travail dans la quiétude tout en ne cédant dans pas aux pressions politiques exercées par le ministre de tutelle.

Le Collectif des syndicats du secteur de la santé à travers la déclaration lue par son porte-parole Adolphe Houssou informe qu’ils s’observent dans le secteur de la santé des déviances jamais vues en des périodes de campagne électorale. Selon le collectif, «depuis le lancement des pré-campagne et campagne, les organisations sanitaires et les administrations de la santé sont devenues des champs de batailles de menaces, d’intimidations et de banalisation de la vie des populations sous la direction même des autorités de la santé en violation des textes de la République et du serment prêté ». Il informe que ces séances sont convoquées par les différentes autorités à divers niveau de la hiérarchie avec comme instruction au personnel, «tout le personnel de garde et de repos sont invités et aucune absence ne sera tolérée ». De ce fait, le droit à la liberté du personnel et du droit des malades qui seront abandonnés pour ces meetings politiques sont bafoués.

Ce qui est grave, c’est que «sans scrupule, lesdites menaces sont mises en exécution à travers des demandes fantaisistes d’explication tous azimuts, adressées aux agents sur instructions du ministre avec des intimidations et menaces de radiation ». Pour le collectif, c’est une profanation du métier et de l’administration du secteur. Il rappelle que le personnel sous la direction du ministre était déjà démotivé du fait des mauvaises conditions de travail, de leur carrière banalisée, des avantages bloqués avec une forte pression de travail pour un effectif réduit. Et aujourd’hui, le ministre introduit la pression politique. «Les responsables, directeurs, coordonnateurs et chefs à divers niveaux, les résultats des travaux pour lesquels vous êtes nommés dépendent de la cohésion dans les équipes de travail et surtout de votre management des ressources humaines pour le bonheur de la population béninoise », précise le collectif.

Résister aux pressions

Il rappelle aux autorités que les agents sous leurs ordres ont des droits qu’elles doivent respecter. Mieux, «les formations sanitaires sous vos responsabilités ne doivent nullement être des espaces de campagne pour les élections au détriment de la vie des malades ». Le collectif reprécise que chacun est libre de ses analyses, libre de ses opinions et libre de ses choix. Alors, il invite les agents à faire consciencieusement leur travail. Il les invite également à réclamer leurs droits pour dire non aux brimades, non aux intimidations et menaces. Ils demandent aux agents d’informer le syndicat de toutes les pressions et de répondre à toutes les demandes d’explications avec le respect de la hiérarchie dans la clarté, la précision, la simplicité et dans la plus grande courtoisie. Toutefois, les agents doivent faire ampliation des réponses aux demandes d’explications au bureau du collectif des syndicats du secteur de la santé pour exploitation.