Le processus électoral au Bénin qui suit son cours a connu des cas de manifestations et de violences. Changement Social Bénin au regard de sa mission de promotion et défense des droits humains, à l’instar du contentieux stratégique pour une lecture conséquente des implications des textes électoraux procède au monitoring de la situation des droits humains au cours du processus de l’élection présidentielle du 11 avril 2021. Dans ce cadre, à travers une déclaration ce vendredi 9 avril 2021 à Abomey-Calavi, cette organisation attire l’attention sur les atteintes et violations des droits humains.

Cette déclaration de l’organisation Changement Social Bénin est intitulée «Urgence de sauvegarder les droits humains car les élections passent mais les droits humains surpassent ». Selon cette organisation, le processus électoral dans le cadre des présidentielles de 2021 en République du Bénin a connu un tournant décisif le 26 mars 2021 à travers le lancement officiel de la période de campagne pour les trois duos de candidats en lice. Et «il a été observé du 19 mars 2021 à ce jour, des atteintes et violations importantes des droits humains en lien avec la préparation au scrutin du 11 avril 2021 ». Ces atteintes observées touchent «tant aux biens qu’à l’intégrité physique de la personne humaine ». Concernant les violations des droits humains, «elles sont relatives au droit à la vie, l’intégrité physique, la liberté d’expression, de manifestation et de réunion, la liberté d’aller et venir ».

Pour Changement Social Bénin, l’accumulation de frustration expliquée par des relents d’exclusion tant politique, sociale, qu’économique trouve un terreau fertile à la dénonciation populaire d’une prorogation de 45 jours du mandat présidentiel entamée pour cinq ans le 06 avril 2016 sans l’onction du peuple souverain. Et craignant le tournant vers un pouvoir totalitaire qui regroupe tous les mécanismes de gouvernance politique à l’horizon, l’expression des frustrations et mécontentements par une bonne partie de la population béninoise s’est remarquée par des manifestations populaires sur le territoire national notamment dans les départements des Collines, Borgou, Alibori, Atacora, Ouémé et Donga. Cet état de choses a conduit à une instabilité du processus électoral enclenché.