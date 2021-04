Les relations diplomatiques troubles entre les Etats-Unis et la Corée du Nord ne datent pas d’aujourd’hui. Au cours du mandat de l’ancien président américain Donald Trump, ce dernier semblait bien s’entendre avec son homologue de la Corée du Nord, Kim Jong-Un, et ont organisé des sommets (Singapour et Hanoi) pour traiter de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Cependant, ces rencontres n’ont abouti à aucune décision.

Il « pourrait prendre des mesures agressives »

Depuis ce temps, les relations entre les deux pays sont restées au point mort. La question nucléaire a récemment suscité les inquiétudes au niveau du renseignement américain. Dans son rapport annuel publié hier mardi 13 avril 2021, ce dernier a estimé que Pyongyang pourrait recommencer ces essais nucléaires afin d’obliger les Etats-Unis à négocier. « Le leader nord-coréen Kim Jong Un pourrait prendre des mesures agressives et potentiellement déstabilisantes pour modifier l’équilibre des forces dans la région et créer des dissensions entre les États-Unis et leurs alliés, y compris par la reprise des essais d’armes nucléaires et de missiles balistiques à longue portée (ICBM) » ont écrit les services secrets américains dans le document.

Kim Jong-Un pourra se faire respecter par la communauté internationale

Ce dernier a encore précisé que la Corée du Nord considère ses essais nucléaires comme un important moyen, pouvant modifier les rapports de force en sa faveur dans le monde. Ainsi, estime le renseignement américain, le pays de Kim Jong-Un pourra se faire respecter par la communauté internationale. Notons que le rapport a également mis l’accent sur le fait que le leader nord-coréen pourrait reprendre les tests de missiles de longue portée, qu’il n’a pas fait depuis au moins trois ans.