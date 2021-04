La pandémie relative au nouveau coronavirus continue de défrayer la chronique. En effet, selon une étude qui a été rendue publique ce mardi 6 avril, même guéries du covid-19, certaines personnes gardent des séquelles. Le document publié dans la revue Lancet Psychiatry indique que 34% des survivants de Covid-19 avaient reçu un diagnostic de maladie neurologique ou psychologique dans les six mois suivant leur infection.

Des troubles d’anxiété et d’humeur

Les troubles les plus récurrents observés auprès de ces patients sont entre autres, l’anxiété et les troubles de l’humeur. Les chercheurs ont notamment insisté sur le fait que les effets neurologiques soient plus développés chez les patients ayant été hospitalisés. «Ce taux a augmenté progressivement à mesure que la gravité de la maladie Covid-19 augmentait. Si nous regardons les patients hospitalisés, ce taux est passé à 39%», a fait savoir Maxime Taquet, chercheur clinique universitaire en psychiatrie à l’Université d’Oxford, et un co-auteur de la nouvelle étude.

Nécessité d’accompagner les patients selon l’étude

Cette étude permet ainsi aux professionnels de la Santé d’insister sur la nécessité d’accompagner les survivants de cette maladie. « Nos résultats indiquent que les maladies du cerveau et les troubles psychiatriques sont plus fréquents après Covid-19 qu’après la grippe ou d’autres infections respiratoires, même lorsque les patients sont appariés pour d’autres facteurs de risque. Nous devons maintenant voir ce qui se passe au-delà de six mois », a poursuivi le chercheur.