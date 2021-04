Les recherches sur la covid-19 continuent. Aujourd’hui, il semblerait acquis qu’une personne inactive physiquement puisse développer des formes plus graves de la maladie. Une hausse des risques d’hospitalisation en soins intensifs et de décès qui s’explique assez facilement par les experts en charge de cette recherche.

En effet, dans une publication parue mercredi 14 avril, au sein de la revue British Journal of Sports Medicine, des chercheurs affirment qu’en cas d’inactivité sportive, une personne présente de plus grands risques de mourir de la covid-19. Afin d’arriver à cette conclusion, ce sont 50.000 cas qui ont été étudiés. Résultat, les personnes inactives physiquement, deux ans avant le début de la pandémie, étaient plus à risque que les autres.

Le manque d’activité sportive, facteur de risques ?

Plus impressionnant encore, il semblerait que l’inactivité physique soit le troisième facteur le plus grave, seulement dépassé par l’âge et par une transplantation d’organes. L’inactivité physique serait même plus grave que d’autres facteurs à risque, comme le tabagisme, l’obésité ou encore les maladies cardiovasculaires.

La covid-19, une maladie de mieux en mieux connue

15% des sondés étaient inactifs, soit entre 0 et 10 minutes de sport par semaine. 7% affirmaient en faire au moins 150 minutes par semaine tandis que les autres évoquaient une activité physique allant de 11 minutes à 149 minutes par semaine. Sur les 50.000 personnes environ, qui ont été interrogées, 9% ont été hospitalisées et 2% sont décédées. Une personne inactive avait alors 73% de figurer sur la liste des personnes en réanimation et courait 2.5 fois plus de risques de décéder.