L’acteur britannique Daniel Kaluuya a reçu ce dimanche lors de la 93e cérémonie des Oscars la récompense du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation dans Judas and the Black Messiah. Cette récompense est intervenue suite à l’interprétation du rôle du célèbre militant politique afro-américain, membre du Black Panther Party Fred Hampton. Il obtient cette distinction honorifique dans un contexte où les injustices sociales sont à l’origine de plusieurs manifestations comme dans les années 1960.

«C’est tellement dur de faire un film sur un homme comme celui-là, mais ils l’ont fait», a déclaré le lauréat dans son discours de remerciement. «Fred Hampton était une lumière, un phare qui illuminait tout ce qu’il touchait avec son incroyable message», avait pour sa part déclaré Daniel Kaluuya suite à l’annonce de sa nomination aux Oscars.

L’Académie des Oscars critiquée

Il est également expliqué avoir voulu «devenir un réceptacle pour l’esprit de Fred, au moment où nous avons plus que jamais besoin de son cri de ralliement pour l’égalité et la justice». Rappelons que l’acteur avait déjà reçu par le passé un Golden Globe et un Bafta au Royaume-Uni pour ce rôle. La nomination de ce noir intervient également dans un contexte où l’Académie des Oscars est souvent critiquée pour l’absence des artistes noirs dans la liste des nominés.