Le président béninois Patrice Talon, à l’instar de ses homologues a réagi à l’annonce de la mort du président tchadien Idriss Deby. Il s’est dit stupéfait de l’annonce et présente au nom du Bénin et en son nom ses condoléances aux tchadiens. Plusieurs présidents en exercice et anciens présidents ont également envoyé leurs condoléances au peuple tchadien.

Message de Patrice Talon

J’ai appris avec stupéfaction le décès ce jour du Président de la République du Tchad, Monsieur Idriss Deby ITNO.Dans ces conditions tragiques, je présente au nom du Bénin et en mon nom propre nos sincères condoléances à l’ensemble du Peuple tchadien. Recevez la solidarité du peuple Béninois.