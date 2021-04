Le week-end dernier, DMX star du rap underground américain, faisait un malaise cardiaque et était rapidement admis dans un centre hospitalier de la ville de New York où il résidait. Seulement durant le trajet, les ambulanciers n’ont réussi qu’après plusieurs minutes, trente en tout, à réanimer le rappeur. Une trentaine de minutes où le cœur avait cessé de pomper le sang et n’avait pu irriguer le cerveau. Réanimé, DMX est cependant toujours dans le coma. Ce mercredi, selon le manger de l’artiste, une batterie de tests devraient être effectuée pour connaitre l’ampleur des dégâts sur les fonctions cérébrales.

Un pronostic réservé…

À cause de son arrêt cardiaque, le cerveau de DMX avait été privé longtemps d’oxygène. Une privation qui avait causé des lésions au cerveau et faisait supputer aux médecins, une mort encéphalique. Une mort cérébrale qui pouvait expliquer le coma profond dans lequel se trouvait l’artiste depuis le week-end dernier.

Selon son manager Steve Rifkind, ce serait justement ce diagnostic que tendraient à confirmer les analyses et tests de ce mercredi. Et s’il était confirmé, les médecins n’auraient d’autres choix que de déclarer le décès clinique de la star, puisque « La mort encéphalique est irréversible ».

‘’X’’ comme aime à l’appeler ses proches et fans, aurait fait une overdose. C’est en tous cas, ce qu’avait révélé la presse américaine lors de l’annonce de sa crise cardiaque le 03 Avril dernier. C’est vrai que le problème que DMX avait avec la drogue date de longtemps, de très longtemps même. L’artiste lui-même avait confié avoir été initié au crack, à 14 ans par celui qu’il considérait alors comme un mentor.

Depuis le rappeur avait exploré quantité de drogues, avant de donner sa préférence à la cocaïne. et régulièrement , le rappeur passait par des centres de sevrage. En octobre 2019, par exemple, le staff du rappeur publiait sur son compte Instagram: “Dans un engagement continu à faire passer la famille et la sobriété avant tout, DMX s’est inscrit dans un centre de désintoxication. Il s’excuse pour ses émissions annulées et remercie ses fans pour leur soutien continu“.