La Chine ce jeudi a fait un pas de plus, et non des moindre, dans sa conquête de l’espace. Le premier module de la future station chinoise était lancé ce jour depuis la base de lancement de Wenchang dans la province insulaire de Hainan au sud du pays. Ce lancement le premier d’une longue série devrait permettre à la Chine d’avoir sa propre station spatiale. Une station certes plus petite que la Station Spatiale Internationale(SSI), lancée depuis 1998 ; mais qui devrait selon Pékin pourvoir remplir les missions qui lui seront assignées.

Une station spatiale prévue pour 2022

En 2011, Pékin lançait sa première station spatiale chinoise, ‘’Tiangong-1’’ une station à une pièce. Une tentative réussie. Mais, après sept années dans l’espace ; la station allait brûler lors de son entrée dans l’atmosphère terrestre en Avril 2018. Son successeur, “Tiangong-2“, a été lancé en 2016 pour prendre en charge des missions de plus longue durée, et a effectué un retour sur terre contrôlé réussi en 2019.

La future station dont c’était le lancement du premier module, représentera donc la troisième station chinoise à être envoyée en orbite autour de la Terre. La Chine prévoit d’achever la station spatiale d’ici 2022, avec une estimation d’environs une dizaine de missions de construction et d’assemblage en orbite. La station aura la forme d’un “T“, avec un module central, appelé ‘’Tianhe’’, au centre et une capsule de laboratoire de chaque côté. Mais surtout, offrira pour un poids total de 66 tonnes, jusqu’à 160 mètres cubes de surface habitable pour les trois modules. Soit, un peu moins de la moitié de l’espace de la SSI, qui compte 388 mètres cubes d’espace.

C’est ce module central, ‘’Tianhe’’ que a été envoyé en premier ce jeudi par une fusée de transport nommée “Long March 5B” depuis la base de Wenchang. On s’attend maintenant à ce que le module élève son orbite à environ 370 kilomètres au-dessus de la Terre, rejoigne et s’apparie avec Tianzhou-2, un vaisseau spatial cargo, en mai prochain. ‘’Tianhe’’ selon Pékin, fournira un soutien vital régénératif et les principaux quartiers d’habitation des astronautes ainsi que la propulsion pour maintenir l’altitude orbitale.