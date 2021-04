Le chanteur congolais Fally Ipupa ne reconnaît pas avoir enceinté Nicky Menga Tshima contrairement à ce que celle-ci laisse croire sur les réseaux sociaux. L’artiste a décidé de porter plainte contre elle. Il l’a fait savoir il y a quelques heures sur sa page facebook.

« Dans l’intérêt de conserver les valeurs de vérité et d’intégrité qui sont les miennes, j’ai pris la décision de porter plainte contre tout propos mensonger et diffamatoire visant à vouloir m’attribuer une prétendue grossesse dont je ne suis pas l’auteur ; contre toutes formes de dénigrement consécutives à la diffusion de propos fallacieux et fourbes visant ma personne et ma famille ; contre toutes allégations trompeuses visant à m’octroyer ou à faire croire en une quelconque relation de ma personne avec cette dame” a écrit Dicap La Merveille. Précédemment, les avocats du chanteur avaient envoyé une lettre de mise en demeure à Madame Nicky Menga Tshima.

Celle-ci avait publié sur les réseaux sociaux des messages de “nature mensongère laissant penser que l’artiste serait père d’un enfant à naître et qu’il ne voudrait pas reconnaitre“. Les avocats ont mis en demeure Mme Menga Tshima de retirer tous ces messages dès réception de la lettre. Pour eux, ces propos injurieux ou diffamatoires publiés sur les réseaux sociaux sont constitutifs de harcèlement mettant en cause Fally Ipupa ou qui portent atteinte à sa vie privée.

Prendre toutes les mesures pour assurer la réparation des préjudices subis

En plus de l’ordre qui lui a été donné de retirer de ses réseaux sociaux tous les messages incriminés, les conseils de Fally Ipupa lui ont ordonné de cesser de diffuser immédiatement de messages relatifs à la vie privée du chanteur ou de sa famille. Ils l’informent que leur client les a instruit afin de prendre contre elle toutes les mesures “en particulier judiciaires , propres à assurer la réparation des préjudices qu’il a subi à raison de graves attentes à sa vie privée consécutive à la publication de messages mensongers ainsi que la sauvegarde de ses droits et de sa réputation”. La lettre de mise en demeure date du 16 avril 2021. Elle a été publiée par le chanteur dans son post.