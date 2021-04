Dans la nuit de mardi aux environs de 21h, un couple de gendarme a reçu la visite de deux individus malintentionnés à son domicile. Cette visite de vengeance serait liée à une procédure judiciaire visant l’un des mis en cause, pour des faits d’outrage et de rébellion, commis le 15 mars, et dans laquelle l’un des gendarmes est la victime. D’après le magazine La voix du gendarme qui a rapporté les faits, les individus ont pénétré le logement du couple qui est situé hors de la caserne de gendarmerie par effraction.

Ayant senti la présence d’homme dans le logement, l’un des militaires est descendu au rez-de-chaussée où il s’est trouvé face-à-face avec l’un des agresseurs. Ce dernier s’était mis à avancer vers le gendarme en le menaçant. Suite à plusieurs mis en garde sans succès du militaire à l’agresseur de reculer, il a fini par tirer une fois avec son arme de service, sans l’avoir blessé. Alors que l’individu s’est montré plus insistant en voulant s’en prendre coûte que coûte au gendarme, le résidant a ouvert le feu une deuxième fois et l’a touché au niveau du bassin.

Ouverture de deux enquêtes

Le couple a alors fait appel aux secours pour le transporté à l’hôpital. Avant que les secours ne viennent, ils avaient déjà administré les premiers soins au blessé. Il faut noter que ses blessures ne sont pas mortelles. Quant au deuxième individu, il a été interpellé par les gendarmes et placé en garde à vue à Beauvais à la brigade de recherches. Deux enquêtes ont été ouvertes, une sur les circonstances de l’agression et une deuxième concernant les conditions de l’usage de l’arme de service.