Selon les informations rapportées par les médias français, le fils de l’actrice Firmine Richard a été interpellé et placé en garde à vue. L’interpellation a eu lieu dans l’après-midi ce lundi 12 avril. Elle a été effectuée par les enquêteurs du Service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis (SDPJ 93). L’homme âgé de 39 ans est en effet impliqué dans une affaire de meurtre. La victime est décédée après avoir reçu plusieurs coups de couteaux.

Blessé au thorax

La situation ayant conduit au décès de la victime se serait produite au petit matin de ce dimanche sur l’avenue Jean-Lolive. En effet, la police aurait été sollicitée suite à une violente bagarre qui aurait éclaté. Avant l’arrivée des policiers, la victime était en train d’être transférée d’urgence à l’hôpital. Il était blessé au thorax. Le décès de la victime a été déclaré à 08h15. Le défunt est connu sur les réseaux sociaux sous le nom « Moussa VR6 ».

Le mis en cause connu des services de justice

Il aurait sur lui un bracelet électronique au moment du drame. Selon les informations rapportées sur cette situation, les deux hommes auraient eu un différend sur les réseaux sociaux. Rappelons que le mis en cause est le fils de l’actrice Firmine Richard. L’actrice s’était en effet fait connaître pour ses rôles dans les films « Romuald et Juliette » de Coline Serreau (1989) et « Huit femmes » de François Ozon (2002). Le mis en cause est également bien connu des services de sécurités.