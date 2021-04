La présidente du Rassemblement National (RN) Marine Le PEN avait tendu la main aux 20 généraux français qui s’étaient exprimés dans une tribune publiée sur le site de Valeurs actuelles le 21 avril dernier. Le Pen avait invité les généraux à la rejoindre en vue de la prochaine élection présidentielle. Si depuis lors, l’exécutif français n’a pas officiellement réagi, le président Emmanuel Macron l’aurait fait, mais en privé. D’après Le Canard enchaîné, M. Macron aurait dit devant ses conseillers mardi, que cette réaction de la présidente du RN révèle son vrai visage, celui « des milices et des putschistes ».

« Le RN est toujours le FN ! Des années d’efforts pour faire croire que Marine Le Pen n’est pas son père et, en quelques heures, son vrai visage réapparaît : celui des milices et des putschistes ! », aurait affirmé le locataire de l’Elysée. A part Macron plusieurs autres membres du gouvernement ont également critiqué Le Pen pour sa réaction. Après que la réaction du chef de l’Etat eut été rendue publique, la ministre déléguée à la Citoyenneté Marlène Schiappa, a également réagi sur RTL reprenant presque les mêmes termes.

“J’ai peur des positions de Marine Le Pen”

« Moi j’ai peur de Marine Le Pen, mais je n’ai pas peur de Marine Le Pen électoralement. J’ai peur des positions de Marine Le Pen et j’ai peur de ce qu’elle ferait si, d’aventure, elle était un jour au pouvoir », a expliqué la ministre, ajoutant que pour elle, cet appel montre « le vrai visage du RN : c’est un parti de putschistes » a-t-elle déclaré.Pour cette dernière, qu’une prétendante à la présidence de la République «et donc chef des Armées » puisse méconnaître à ce point le sens profond et l’honneur de l’engagement des militaires, « ça la disqualifie d’office pour exercer cette fonction-là ».

Une menace à ne pas prendre à la légère

Richard Ferrand, le président LREM de l’Assemblée nationale à quant à lui pris au sérieux les propos de Marine Le Pen qui constituent pour lui, une « menace » qui « n’est pas à prendre à la légère ». « L’armée est républicaine, mais, manifestement, des minorités factieuses y prospèrent en son sein », aurait-il indiqué d’après Le Canard enchaîné. Jean Castex n’a également pas manqué de réagir, mais aussi en privé comme le président.