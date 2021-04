Les écoliers français ont retrouvé les chemins de l’école ce lundi 26 avril 2021 après trois semaines de fermeture de l’ensemble des établissements scolaires dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Pour marquer cette rentrée qui a lieu dans un contexte difficile, le président français Emmanuel Macron s’est rendu lundi dans une école primaire de Melun en compagnie du ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer. A l’occasion, le chef de l’Etat a échangé avec les apprenants.

A la question de président de savoir s’ils sont contents « de rentrer physiquement », tous les apprenants ont répondu oui, même s’il y a l’un d’entre eux qui a encore la nostalgie de la maison où il travaille avec « l’aide de Google et de (ma) sœur ». Le locataire de l’Elysée a également profité de cette visite pour remercier les enseignants « de leur engagement depuis le début de la crise et aborder avec eux le cadre sanitaire spécifique aux écoles et les moyens mis en œuvre pour assurer la continuité pédagogique ». Le président a par ailleurs, indiqué que la levée des restrictions se fera « tout doucement ».

Le pays qui a le moins fermé ses école en Europe

En ce qui les concerne, les collégiens et lycéens retournerons dans leurs établissements dès le 3 mai prochain. Le président a annoncé le renforcement du protocole sanitaire, principalement avec la multiplication de tests salivaires de même que la fermeture des classes dès qu’un cas positif sera détecté parmi les apprenants. « L’école permet de lutter contre les inégalités sociales et de destin. C’est pourquoi nos enfants doivent pouvoir continuer à s’y rendre et à apprendre, avec un protocole strict. Bonne rentrée à tous ! », a posté le président en commentaire d’une vidéo de sa visite. D’après l’UNESCO, la France a été parmi les pays européens, celui qui a le moins fermé ses écoles depuis un an avec 10 semaines de fermeture au total.