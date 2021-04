C’était le verdict le plus attendu aux USA depuis quelques semaines. Le procès de Derek Chauvin, policier qui a tué l’afro-américain George Floyd a été l’un des plus commentés à travers le monde depuis quelques semaines. A l’annonce du verdict, la famille de George Floyd et de nombreuses personnes se sont exprimées.

C’est le cas d’Oprah Winfrey, icône médiatique et milliardaire afro-américaine. Dans un post sur la toile elle a confié avoir coulé des larmes à l’annonce du verdict : « Soulagée et émue d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas. J’ai pleuré des larmes de joie en lisant chaque verdict. Je remercie les témoins et leurs témoignages. Je remercie Darnella Frazier. Je suis reconnaissant envers chaque juré d’avoir vu et reconnu ce que le monde a vu sur cette bande. Merci mon Dieu pour de vrai! #GeorgeFloyd » a-t-elle affirmé.