Les singes sont couramment visibles en Inde, puisqu’ils font partie de la vie quotidienne. Cependant, ces animaux sont exploités pour servir les intérêts de personnes de mauvaise foi. C’est le cas de deux hommes qui ont été arrêtés pour avoir utilisé des singes afin de voler l’argent des passants. L’information a été donnée par la police indienne ce samedi 10 avril 2021.

Ils sont tombés sur un avocat qui s’est finalement plaint aux autorités

Elle a précisé que c’était à New Delhi que les mis en cause commettaient leur forfait. Les hommes arrêtés avaient l’habitude de s’en prendre à plusieurs victimes. Cependant, leur manège est terminé lorsqu’ils sont tombés sur un avocat qui s’est finalement plaint aux autorités. Selon les informations données par un responsable, ce dernier avait indiqué que trois hommes et des singes l’avaient piégé et lui avaient soutiré 6000 roupies, soit 67.5 euros. Sa description laisse entendre qu’ils avaient un mode de fonctionnement bien défini.

Le troisième complice est toujours en cavale

« La victime était à bord d’un rickshaw motorisé, les hommes sont montés à bord et ont demandé à un singe de s’asseoir sur le siège avant, un autre à l’arrière, ils ont pris l’argent que l’avocat avait dans son portefeuille et se sont enfuis avec les singes » a confié le responsable dans un entretien accordé à un média français. C’est finalement le jeudi 08 avril dernier, que deux d’entre eux ont été arrêtés avec les primates. Le troisième complice, quant à lui, est toujours en cavale. Les animaux, ont été placés dans un centre de refuge pour animaux.