La pandémie relative au nouveau coronavirus continue d’occuper l’actualité. En effet, alors qu’une certaine frange de la population américaine continue d’être réticente face au vaccin développé contre le covid-19, d’autre se sont visiblement assignée comme mission de les ramener dans les rangs. Ceux-ci n’hésitent pas à employer le nom de Jésus dans leur discours. C’est le cas de Jerushah Duford, petite-fille du célèbre télévangéliste Billy Graham qui estime que même Jésus ne serait pas contre un vaccin pour vaincre la pandémie du coronavirus.

“Je pense que Jésus serait pour la science”

« Je pense que Jésus serait pour la science, pour le masque et pour le vaccin. Et je suis triste que certaines personnes se fassent une idée de Jésus qui est très différente de ce qu’il était. », avait laissé entendre l’auteure et conférencière de 43 ans face à la réticence observée dans le monde des évangéliques. Certains évangéliques n’hésitent pas à faire le rapprochement entre les vaccins contre la COVID-19 et la « marque de la bête » dont parle l’Apocalypse, dernier livre de la Bible.

Un appel de Biden à l’endroit des autorités religieuses

Notons qu’il y a quelques jours, l’actuel président américain avait sollicité l’aide des chefs et autorités religieuses pour convaincre la population afin qu’elle participe à la campagne de vaccination qui avait été lancée. Ce jeudi 1er avril, Joe Biden a exhorté ces autorités morales à encourager les membres de leurs communautés à sortir massivement pour se faire vacciner.