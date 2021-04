Hunter Biden confirme les accusations selon lesquelles il aurait été toxicomane et alcoolique. En effet, dans « Beautiful Things », un ouvrage autobiographique, le fils de l’actuel président US se livre au sujet de ses incroyables dépenses en alcool et en drogue. De l’argent qu’il a gagné honnêtement selon lui, au cours de sa période chez Burisma, en Ukraine.

En effet, son salaire lui a permis d’alimenter sa maladie. Une dépendance à laquelle il a tenté de faire face, notamment suite à la mort de son frère, en 2015. Mais ce dernier a connu certaines rechutes, allant jusqu’à faire plus à sa famille qu’à lui-même. Aujourd’hui, ce dernier se sent relativement bien et se tient bien loin de tous ces écarts.

Hunter Biden, ancien alcoolique et toxicomane

Soutenu par son père, qu’il a aidé au cours de sa campagne, ce dernier a affirmé que l’aura et la carrière politique de Joe Biden l’a bien aidé dans sa vie professionnelle mais que, jamais, aucun d’eux n’a fait quoique ce soit d’illégal. Une sorte de réponse aux nombreuses critiques et accusations dont il a fait l’objet au cours des derniers mois.

Le clan Biden, accusé de corruption

En effet, Trump n’a eu de cesse d’accuser les Biden de corruption. Il a même réclamé de Volodymyr Zelenski, le président ukrainien, de lancer une enquête à ce sujet, afin de faire tomber Joe Biden. Pour autant, rien n’a permis de démontrer, à ce jour, une quelconque corruption de la part de l’ancien vice-président.