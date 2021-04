Kanye West, l’époux de Kim Kardashian, prépare un documentaire autobiographique. La star est un familier de ce genre d’exercice, un documentaire dans la même veine étant déjà sorti en 2013. Mais selon la presse people américaine, il devrait y avoir dans ce dernier des « images inédites » et une occasion inouïe de connaitre d’autres facettes de West.

Un documentaire qui au regard de la vie peu banale de l’artiste chanteur devrait offrir un dépaysement certain. En tous cas la société cinématographique américaine Netflix en était suffisamment convaincue pour offrir plusieurs dizaines de millions de dollars au rappeur, pour l’acquisition des droits de diffusion de la série documentaire.

Une série prévue pour cette année

Le documentaire qui serait en fait présenté sous-forme de série, n’a pas encore de titre. Mais selon le magazine ‘’Billboard’’ qui le premier avait livré l’information, la série devrait révéler des images inédites de West et lever des pans sur la personnalité tant de l’artiste que de l’homme d’affaires. Des images suffisamment inédites en tous cas pour pousser Netflix à proposer la coquette somme de 30 millions de dollars pour les droits de diffusion.

La série au-delà du feuilleton judiciaire autour de son divorce avec la célèbre Kim Kardashian, couvrirait certainement, la carrière musicale de Kanye, ses prouesses dans la mode, l’avortement de ses velléités présidentielles, et bien entendu la mort de sa mère, Donda West. Une femme qui très certainement avant la mère de ses enfants a beaucoup compté dans sa vie.

Un documentaire qui selon les indiscrétions autour de la production, voudrait de Kanye West, faire un portrait à plusieurs niveaux d’un « artiste aux convictions fortes, qui possède une audace pour exprimer son esprit et un désir infini de trouver la version la plus vraie de lui-même ». Une série qui devrait en tous cas, faire oublier, les troubles bipolaires de l’artistes et sa douloureuse séparation de celle avec qui il a été marié pendant six années et eu quatre enfants.