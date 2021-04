Elle est partie du Bénin à 16 ans. Elle s’est Isabelle Yacoubou, ancienne joueuse de l’Équipe de France de basket-ball . Baby Shaq comme on l’appelle affectueusement en référence à Shaquille O’neal a gagné plusieurs titres européens avec ces Bleues qui étaient surnommés à l’époque : “Les braqueuses“. Mais pourquoi avoir choisi la France plutôt que le Bénin. Dans une interview qu’elle a accordée au site le BERRY Républicain, elle en parle. Et ce qu’on peut noter c’est que le choix n’a pas été difficile à faire.

“Si j’avais été Sénégalaise ou Malienne, des pays qui performent à la Coupe d’Afrique des Nations, je pense que le choix aurait été difficile, le Bénin ne m’offrait pas la possibilité de faire du basket professionnel, je n’ai jamais connu de championnat là-bas” révèle-t-elle. Une fois en France le président de son club de l’époque Jean Pierre Siutat lui a demandé si elle était partante pour jouer en équipe de France.

“J’ai dit oui tout de suite”

Il lui a expliqué que ce serait plus facile pour elle de jouer en tant que française plutôt que béninoise et qu’elle n’aura plus à prendre un quota d’étranger au même titre qu’une joueuse américaine. Il lui a aussi fait comprendre qu’elle ne sera plus sur un marché où il n’y a que deux places par équipe, donc plus restreint par conséquent. Baby Shaq a “dit oui tout de suite”.

C’est ainsi qu’elle s’est retrouvée en équipe de France pour contribuer à écrire les plus belles pages de cette sélection. Au-delà de l’opportunité sportive qu’était la France, c’était aussi pour elle une chance dans sa vie quotidienne puisqu’il y a des facilités. “Etre française, ca m’évite d’avoir à prendre des visas à chacun de mes voyages“ raconte-t-elle.