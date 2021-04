Le Parti du Renouveau Démocratique(PRD) est resté fidèle à son engagement . Celui de ne plus faire l’opposition. Et pourtant ce ne sont pas les frustrations qui ont manqué. Le parti arc-en-ciel n’a pas pu faire élire des députés au parlement lors des dernières législatives de 2019. La faute aux réformes qui obligent les partis à avoir 10% des suffrages exprimés au plan national avant de prétendre à un siège de député à l’Assemblée nationale. Le Secrétaire général du parti Docteur Falilou Akadiri a récemment accordé une interview au quotidien Fraternité. Il revient d’ailleurs ces frustrations.

« Le PRD est l’un des premiers partis à souhaiter la réforme du système partisan au titre des réformes politiques…C’est vrai, la conduite de la mise en œuvre d’une certaine façon avec des politiciens qui avaient des objectifs cachés, a fait du PRD, une des grandes victimes des réformes » a-t-il déclaré. Le Sg assure cependant qu’il n’a pas l’intention de remuer indéfiniment le couteau dans la plaie. Inutile de rappeler que les Tchoco Tchoco ont soutenu la candidature du duo Talon-Talata lors des élections présidentielles du 11 avril dernier.

Pour que le PRD ne soit plus traité au “sein de la mouvance comme un ennemi à abattre“

Quand on demande au Secrétaire du parti ce que le PRD attend du prochain mandat de Patrice Talon, il parle des volontés des militants. A l’en croire les militants attendent « seulement que les assurances que le Président Talon leur a données lors de son historique passage au Congrès extraordinaire du Parti le 6 février 2021, deviennent une réalité, afin que progressivement soient gommés les mauvais souvenirs ». Les militants souhaitent par ailleurs que les Tchoco Tchoco ne soient plus traités au « sein de la mouvance comme un ennemi à abattre et que les partenaires ne se sentent pas encouragés dans une telle entreprise ».