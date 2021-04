Le dimanche 11 avril dernier, les béninois étaient aux urnes pour élire leur prochain président. Ils avaient le choix entre le président sortant, candidat à sa propre succession Patrice Talon et Corentin Kohoué, ou encore Alassane Soumanou Djemba, le candidat des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE). Le vote s’est déroulé dans un calme relatif. Wilfried Léandre Houngbédji, le directeur de communication à la présidence de la république parle d’importante mobilisation dans les départements hors des villes de Porto-Novo et de Cotonou.

Il dit ne pas se plaindre du déroulement de la présidentielle. « Nous sommes satisfaits du déroulement du scrutin » a-t-il, confié à RFI. Notons que sur les 546 arrondissements que comptent le Bénin 16 n’ont pas pu voter. La Commission électorale n’a pas encore publié les résultats provisoires du scrutin ni le taux de participation. Selon la plateforme électorale des organisations de la société civile (Osc), ce taux est de 26,47%.

Attendre encore quelques heures pour avoir “les chiffres exacts…”

Sans remettre en cause le travail fait par les OSC, le ministre Alain Orounla fait remarquer que ce pourcentage relève du « domaine du pronostic ou de l’évaluation avec des risques d’approximation ». Seule la Céna est habileté à « compiler les bulletins et à fixer les uns et les autres sur les tendances, le taux de participation, ou le score de chaque candidat ». Il suffit d’attendre encore quelques heures pour avoir « les chiffres exacts, non contestables, non sujet à polémique » conseille-t-il.