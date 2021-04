Quelques jours après l’élection présidentielle remportée par l’actuel président béninois, Patrice Talon, l’opposant Léhady Soglo a donné son avis sur la situation dans le pays. Dans une interview accordée au média international allemand, DW, il a fait part de son indignation, surtout après les heurts qui ont éclaté entre forces de l’ordre et manifestants dans le septentrion notamment à Bantè et à Savalou.

« Partout le boycott a été massif »

Selon le fils de l’ancien président béninois, Dieudonné Soglo, ces actes témoignent de la dictature qui règne au Bénin. Aussi, a-t-il estimé que le peuple béninois a laissé voir, le jour du scrutin le dimanche 11 avril 2021, qu’il n’était pas concerné par la « ènième parodie électorale », organisée par le chef de l’Etat Patrice Talon. « Partout le boycott a été massif. Et c’est donc effectivement un moment de mécontentement » a-t-il ajouté. L’ancien maire de Cotonou a été pour le moins acerbe à l’égard de Patrice Talon, indiquant que les gouvernements autoritaires s’installent au moyen d’élections régulières. Selon Léhady Soglo, ces derniers commencent ensuite un « processus de démantèlement » des institutions comme la justice.

Il est possible de revenir à un Etat démocratique

L’ex-édile de la capitale économique du Bénin, a toutefois estimé que tout n’est pas perdu, puisqu’il est encore possible de revenir à un Etat démocratique. « Il faudrait que M Talon et ses partisans comprennent qu’ils sont rejetés par une majorité du peuple béninois. Le faible taux de participation le démontre à l’envie. Et qu’ils acceptent de retrouver les vertus du dialogue avec le peuple béninois dans le cas peut-être d’une assise nationale pour remettre en place notre démocratie » a déclaré Léhady Soglo.