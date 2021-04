En Ukraine, et plus précisément dans le Donbass, la crise perdure et les positions se radicalisent. Récemment, la trêve de 2020 était rompue et les combats reprenaient de plus belle. Mais alors que les autorités ukrainiennes lançaient l’alerte sur les tentatives de Moscou pour s’impliquer dans le conflit ; la Russie accusait elle, l’Otan et le USA de contribuer à durcir le conflit. Une position qui avait filtré, dans la presse russe, des déclarations ce mardi de Sergueï Ryabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères.

« Contenir l’esprit belliqueux de leurs clients à Kiev »

Il y a quelques jours, le président russe Vladimir Poutine, avait par téléphone des échanges avec son homologue allemand, la chancelière Angela Merkel. Des échanges d’où il était ressorti que la Russie ouvrerait activement à une résolution politique du conflit. Des échanges téléphoniques qui intervenaient après que les autorités gouvernementales ukrainienne maintenaient constantes leurs alertes sur une implication militaire de la Russie dans le conflit dans le Donbass. De récentes informations relayées par Kiev faisant état, en plus de matériels militaires, de la présence de près de « 80 000 soldats » dans la région.

Ce Mardi cependant, c’était Moscou qui menait l’offensive diplomatique en accusant les pays occidentaux d’empêcher la résolution pacifique du conflit. « Ils continuent à envoyer des fournitures, augmentant la quantité d’assistance. Les États-Unis et d’autres pays de l’OTAN transforment délibérément l’Ukraine en baril de poudre » a déclaré en substance Sergueï Ryabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères. En d s propos rapportés par la presse locale.

Selon le diplomate russe, « les pays de l’OTAN, qui utilisent une rhétorique démagogique pour spéculer sur la protection de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, devraient envisager de contenir l’esprit belliqueux de leurs clients à Kiev et d’assurer la mise en œuvre des mesures de Minsk que nos voisins de Kiev ignorent de manière flagrante ». Les « mesures » auxquelles faisait allusion M. Ryabkov, c’était l’ensemble de dispositions destinées à arrêter les combats, prises en février 2015 lors d’un sommet entre Kiev, Moscou, Paris et Berlin.