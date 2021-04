La commune de Savè dans le département des collines a été le théâtre de plusieurs affrontements entre autochtones et forces de défense et de sécurité. A la suite de ces graves incidents, la première autorité de la commune réagit et évoque les actions de retour à la paix déjà menées en vue de la décrispation de la tension.

Les populations de la commune de Savè se sont opposées à la prorogation du mandat de l’actuel chef de l’Etat, Patrice Talon. En effet, certaines localités de la commune ont été prises d’assaut par des manifestants qui ont barricadé des autoroutes exprimant ainsi leur désarroi. Il y a eu des discussions entre les manifestants et les autorités de la commune, a confié le Maire.

« Nous avons constaté qu’en début d’après-midi, qu’il y avait des coups de feu. Pour nous, c’était des coups de semonce pour faire peur à ceux-là qui avaient barré la voie internationale et qui n’avaient même pas le soutien de la population. A notre grande surprise, il y avait eu des morts », a déclaré le maire Chabi Oba Denis, à une radio locale.

A en croire l’autorité communale, une réunion est prévue entre la hiérarchie policière et militaire pour trouver une porte de sortie. « Je ne veux pas que le sang coule davantage », a fait savoir le Maire qui a par ailleurs indiqué qu’il y a eu trois blessés graves et un décès enregistrés.