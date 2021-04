Aux USA depuis la révolution sociale induite par la tragédie de Minneapolis, il n’était pas bon d’aborder certains sujets avec légèreté. Une institutrice d’une école primaire dans une ville de Caroline du Sud, l’aura appris à ses dépens. La femme était actuellement suspendue et en congé administratif dans son école pour avoir fait, avec un de ses élèves une farce qui reprenait les circonstances de la mort de George Floyd.

Une plaisanterie qui ne pcorrasse pas

Zaelyn Jackson, 11 ans, est élève de Lamar Elementary à Greenville. La mère de Zaelyn et son institutrice sont semble-t-il de bonnes amies, avec l’institutrice mettant un point d’honneur à suivre de près les progrès académiques du jeune garçon. Et ce serait dans cette optique, que l’institutrice avait envoyé à la mère une photo la montrant le pied sur le cou de Zaelyn, plaisantant sur le fait qu’elle irait jusqu’à mettre « son pied sur le coup du jeune garçon » s’il ne se reprenait pas en main.

Si la farce avait amusé la mère de Zaelyn, le père du jeune garçon, d’autres membres de la famille et de la communauté afro américaine de la ville, n’avaient que très peu gouté à la plaisanterie. Ce mardi, l’administration de l’école et les responsables de la circonscription scolaire, disant être « attentifs aux récriminations et à la colère de la communauté », relevait temporairement l’institutrice de ses fonctions, le temps d’éclaircir les circonstances qui avaient conduit à la scène sur la photo.

Une situation potentiellement dommageable donc pour l’institutrice, qui a pourtant vu, Zaelyn Jackson, témoigné en sa faveur et sa mère intercéder pour elle auprès de l’administration de l’école. Mais les responsables de la circonscription scolaire de Greenville, dans des lettres d’excuses envoyées à tous les parents de l’école, ont tenu à préciser que « cette image ne définit pas nos professeurs, elle ne définit pas la façon dont nous traitons nos élèves et les attentes dans notre district ».