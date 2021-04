Candidat à sa propre succession, Patrice Talon a remporté la présidentielle du 11 avril dernier avec 86% des voix. Il est sûr de rentrer en possession de sa caution et d’une partie de ses frais de campagne. Il en est de même pour le duo Alassane Soumanou Djimba et Paul Hounkpè qui a obtenu 11% des suffrages exprimés. En effet, selon l’article 138 du Code électoral, le montant de la caution à la présidentielle est « remboursables aux candidats ayant obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés au premier tour ».

Les candidats ont 60 jours pour déposer leurs comptes de campagne

Le Code électoral dit également que les candidats ayant obtenu 10% des voix doivent récupérer une partie des frais de campagne qu’ils ont engagés et qui ne doivent pas excéder 2,5 milliards de Fcfa. Le montant remboursé ne peut être inférieur à 25% de la somme totale des frais de campagne justifiés. En effet, les candidats doivent déposer contre récépissé auprès de la Cour des comptes, leurs comptes de campagne plus les pièces justificatives dans un délai de 60 jours à compter d’hier mercredi 21 avril, date de proclamation des résultats définitifs.

Dans un délai de 15 jours, la Cour des comptes publiera ces comptes de campagnes pour que les partis politiques et les candidats fassent leurs observations. S’il est constaté un dépassement des dépenses de campagne après vérification , la juridiction financière dénoncera cet état de choses au procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou dans un délai de 15 jours. S’il n’y a pas dépassement de frais de campagne, le duo Soumanou- Hounkpè se fera donc rembourser une partie de ses frais de campagne plus l’intégralité de sa caution au plus tard le 31 décembre 2021.