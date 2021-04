La plateforme électorale des organisations de la société civile a suivi le déroulement du scrutin présidentiel de ce dimanche 11 avril 2021 au Bénin. Après sa première déclaration de la journée, elle a fait un point sur les observations faites durant le déroulement du scrutin et le dépouillement dans la soirée de ce dimanche en attendant sa déclaration préliminaire à venir dans l’après-midi de ce lundi 12 avril.

Selon la déclaration de la soirée de ce dimanche 11 avril, la plateforme des OSC a noté dans tous les départements, des tentatives de pression, d’intimidation, de menaces, de troubles à l’ordre public, de corruption ou de harcèlement des électeurs. La plateforme fait savoir que «les départements les plus affectés sont dans l’ordre d’importance, le Couffo, l’Atacora, le Borgou et le Plateau ». Le vote a été influencé, par exemple, à Toviklin, à Klouékanmè, à Dogbo et à Aplahoué selon 6,07% des informations transmises par 99 observateurs sur les 121 déployés dans le Couffo. Des 1117 observateurs ayant fait le retour des informations, 2,69% ont signalé que le scrutin a connu des interruptions à certains endroits dans le Littoral, le Borgou, le Mono et l’Ouémé. A Tchaourou, aucun poste de vote n’a ouvert.

Bien qu’ayant été convoyé, le matériel de vote a dû être placé sous la sécurité du commissariat central. Les observateurs de la plateforme ont constaté des bourrages d’urnes (PV 02 du centre de vote de l’EPP Gnantchime dans la commune de Klouékanmè) et des votes multiples (centre de vote Adjegounle à Savalou, PV01 du centre de vote de Tadocome à Athiémé dans le Mono, centre de vote de la Maison des Jeunes à Agouna dans la commune Djidja, PV02 du centre de vote de la Maison des Jeunes de Gamia-Est dans la commune de Bembéréké). Il y a aussi eu des problèmes d’identification ou d’inscription des électeurs presque partout mais avec acuité dans le Littoral, l’Ouémé et l’Atlantique. L’accès au poste de vote n’a pas été facilité à toutes les personnes vivant avec un handicap et aux personnes vulnérables dans certains centres de vote notamment dans le Littoral, le Couffo, le Mono et la Donga.

Les incidents enregistrés concernent aussi des bourrages d’urne (PV01, EPP Namoutchaga, arrondissement de Kountory, commune de Cobly dans l’Atacora), de votes multiples, de séquestration d’observateurs, d’intimidation d’électeurs et d’agents électoraux, d’absence de représentants de tous les candidats dans certains postes de vote. Selon la plateforme, «la salle de situation électorale a fait un suivi constant de la situation ». A en croire, la plateforme, les deux observateurs concernés ont été relâchés aux environs de 12h pour l’un et après 16h pour le second. Concernant le bourrage des urnes, la Chambre de Réponse a contacté les Points Focaux de la CENA sur le terrain pour vérification et suivi de ces situations. Par rapport à la participation, les données de la plateforme sont celles collectées à 9h et à 14h. Et «le constat en ce qui concerne la participation est faible par rapport aux précédents scrutins ». Elle continue d’agréger les données provenant du dépouillement.